В Нижнем Тагиле на 100 тысяч рублей оштрафовали центр по проведению соревнований за многочисленные нарушения во время турнира по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле на 100 тысяч рублей оштрафовали Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных соревнований (ГАУ СО «ЦСМ») за многочисленные нарушения во время межрегионального турнира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и мужчин, который проходил 8 декабря 2023 года на горе Долгой. Решение принято Ленинским районным судом 29 февраля.

Согласно постановлению судьи, учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований).

Как рассказали АН «Между строк» в суде, на соревнованиях была нарушена организация контрольно-пропускного и внутриобъектового режима. На входных и контрольно-пропускных пунктах мужчины досматривали женщин, что запрещено постановлением правительства РФ «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». Помимо этого, отсутствовало изолированное помещение для проведения личного досмотра граждан.

Также нарушение усмотрели в размещении ящиков для хранения предметов: они были установлены в неположенном месте, в границах места проведения спортивного соревнования.

Ещё одним нарушением стало отсутствие контрольно-пропускного и внутриобъектового пункта для транспорта и отсутствие шлюзов. Легковые автомобили не проходили досмотр, гости мероприятия парковались вблизи трамплинов.

На мероприятии должен был присутствовать 31 сотрудник охраны общественного порядка и общественной безопасности, однако при проведении мероприятия присутствовали только 11 сотрудников полиции.

Постановление суда может быть обжаловано, а также опротестовано прокурором в течение 10 суток со дня его вручения.