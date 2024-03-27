В Нижнем Тагиле мужчины мечтают уйти в декрет вместо жены

По данным соцопроса сервиса SuperJob, каждый четвёртый мужчина в Нижнем Тагиле однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо жены. При этом больше половины опрошенных (63%) тяжело себя представляют в роли отца в декрете. Из них категорически против — 39%, скорее против — 24%, скорее возможно — 12%.

Общая картина по стране показывает, что компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Также отрицательную динамику можно увидеть в данных Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей, это минимум за 25 лет.