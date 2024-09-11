В Нижнем Тагиле мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней сестры 

В Нижнем Тагиле вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в изнасиловании младшей сестры. По версии следствия, первый случай произошёл ещё в 2014 году, когда девочке было 9 лет. Последний же случился в 2021 году в квартире семьи брата.

В том, что старший брат её насиловал, девочка призналась его жене в 2021 году на семейном празднике, когда находилась в состоянии алкогольного опьянения. Жена сообщила об этом матери девочки, а та написала заявление в полицию. На допросе школьница заявила о нескольких случаях насилия на съёмных квартирах семьи обвиняемого.

Мужчину задержали, но позже школьница отказалась от своих показаний, признав, что оклеветала брата, желая внимания к себе. На сторону мужчины встала и мама. Следствие и суд не поверили девочке, а мать подростка едва не обвинили в давлении на жертву.

10 сентября мужчине вынесли обвинительный приговор — 15 лет колонии за три эпизода: два по ч. 4 ст. 131 (изнасилование) и один по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Сейчас семья готовится к обжалованию приговора.