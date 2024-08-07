В Нижнем Тагиле мужчину оштрафовали за экстремистский комментарий в соцсетях 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил штраф в размере 13 тысяч рублей мужчине, который разместил в свободном публичном доступе в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, содержащий признаки, направленные на унижение человеческого достоинства группы лиц по признаку национальности.

«Судьёй вынесено постановление о признании К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 13 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.