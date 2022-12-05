В Нижнем Тагиле мужчине, уснувшему в сугробе, ампутируют ноги 

Трагичный случай произошёл 3 декабря на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле. Как сообщает подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил», нетрезвый мужчина уснул в сугробе, а когда проснулся, то самостоятельно встать на ноги уже не мог. Крики пострадавшего утром услышала одна из жительниц близлежащей девятиэтажки. Как сообщает девушка, она разбудила мужа, который спустился на улицу в поисках попавшего в беду человека.

«Пока муж ходил, мужчина продолжал истошно кричать: "Помогите, пожалуйста!" Насколько я могла разглядеть в предутренней темноте, в это время в том месте довольно равнодушно проходили мимо люди. Не услышать мужчину, молившего о помощи, они явно не могли. Рядом с мужчиной был круглосуточный магазин, и, видимо, его персонал принципиально игнорировал кричащего. А один человек и вовсе закупился в магазине и пошёл дальше, показательно не обращая внимания на умоляющие крики», — сообщила очевидица.

Мужчина оказался занесённым снегом неподалёку от круглосуточного магазина. Как выяснилось, пострадавший был пьян и уснул на улице.

«По итогу он напрочь отморозил ноги, на ощупь, со слов мужа, они словно деревянные были. Вызвали ему скорую помощь. Медики увезли мужчину в больницу, но сказали сразу, что однозначно будет ампутация. Это очень печально. Теперь он инвалид на всю оставшуюся жизнь, и всё потому, что никто не обратил внимание на спящего зимой на снегу человека», — сообщила очевидица.

В полиции подтвердили информацию об инциденте, сообщив, что криминальной составляющей в происшествии не обнаружено.