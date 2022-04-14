В Нижнем Тагиле мужчина заживо сжёг свою возлюбленную

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который заживо спалил свою сожительницу. Трагедия произошла днём 21 марта 2021 года в квартире дома на улице Тимирязева. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей сожительницей оттолкнул её от себя. Потеряв равновесие, женщина пролила на себя водку из стакана, который держала в руке, после чего обвиняемый зажигалкой поджёг одежду на своей сожительнице. Спиртосодержащая жидкость мгновенно вспыхнула, и женщину охватило пламя.

«С полученными ожогами около 40% площади тела потерпевшая была доставлена в больницу, где 3 мая 2021 года скончалась», — уточнили АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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