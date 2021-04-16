В Нижнем Тагиле мужчина застрелил 53-летнюю родственницу

Вчера, 15 апреля, в одном из домов на улице Коминтерна произошло убийство 53-летней женщины, сообщает следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Женщину обнаружили днём в собственной квартире с двумя огнестрельными ранениями. В убийстве подозревается родственник погибшей. В этот же день по горячим следам мужчину задержали сотрудники отдела полиции № 17 Нижнего Тагила.
В данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении его под стражу на период следствия. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».
«В настоящее время по уголовному делу сотрудниками следственного отдела продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Причина убийства выясняется», — пояснили в ведомстве.