В Нижнем Тагиле мужчина застрелил 53-летнюю родственницу

Вчера, 15 апреля, в одном из домов на улице Коминтерна произошло убийство 53-летней женщины, сообщает следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Женщину обнаружили днём в собственной квартире с двумя огнестрельными ранениями. В убийстве подозревается родственник погибшей. В этот же день по горячим следам мужчину задержали сотрудники отдела полиции № 17 Нижнего Тагила.

В данный момент с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос о заключении его под стражу на период следствия. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».