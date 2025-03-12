В Нижнем Тагиле мужчина зарубил приятеля топором 

В воскресенье, 9 марта, в Нижнем Тагиле произошло жестокое убийство в частном доме на улице Геологов в микрорайоне Нижняя Черемшанка.

Как сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», трагедия произошла после совместного празднования Международного женского дня тремя мужчинами. Компания переместилась из кафе «Девичья башня» в дом одного из них, чтобы продолжить застолье. В ходе распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт, который после словесной перепалки удалось погасить.

Несмотря на то, что конфликт был улажен и двое товарищей уснули, один из участников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил закончить спор другим путём. Воспользовавшись топором, он нанёс несколько ударов 48-летнему знакомому, а осознав содеянное, безуспешно попытался скрыться. В отчаянии мужчина позвонил своему другу, который и сообщил о преступлении в полицию.

Спасти пострадавшего не удалось. прибывшие на место медики констатировали смерть. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила 36-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По версии следствия, утром 9 марта 2025 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в квартире по улице Геологов в Нижнем Тагиле, вступил в конфликт с ранее знакомым ему мужчиной 1976 года рождения. Поводом для ссоры стали ранее возникшие между мужчинами неприязненные отношения. В ходе конфликта обвиняемый нанёс своему оппоненту несколько ударов колуном. От полученных повреждений потерпевший через некоторое время скончался. В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщил АН «Между строк» помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.