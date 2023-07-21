В Нижнем Тагиле мужчина заплатит полмиллиона рублей за продажу нелегального табака. Изъятые у него 25 тысяч пачек немаркированных сигарет уничтожат

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении мужчины, который торговал нелегальным табаком. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Ленинского района, с января до 18 ноября 2022 года подсудимый незаконно продал немаркированных сигарет на общую сумму более 2 млн 800 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.

Часть табачных изделий обнаружили сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После этого правонарушитель сам рассказал о том, где находится остальной товар: он хранился у него дома. Всего у незадачливого предпринимателя изъяли более 25 тысяч пачек сигарет, которые по решению суда подлежат уничтожению.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.