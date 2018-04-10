В Нижнем Тагиле мужчина заказал киллеру свою бывшую возлюбленную за две тысячи долларов

Полицейские Нижнего Тагила задержали 37-летнего местного жителя, который нанял киллера, чтобы убить свою бывшую гражданскую супругу. Как рассказал АН «Между строк» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, таким образом мужчина решил отомстить своей возлюбленной, за то, что она его отвергла и нашла другого спутника жизни.

По информации правоохранительных органов, заказчик пытался найти человека, который бы убил женщину, а в качестве доказательства предоставил видеозапись расправы. За работу мужчина готов был заплатить киллеру две тысячи долларов.

«Профессионально разыгранное полицейскими нападение на жертву в подъезде её дома засняли на камеру мобильного телефона. На записи видно, как мужчина наносит потерпевшей ножевые ранения, от которых та якобы умирает на месте происшествия. Жуткую запись через социальные сети направили заказчику. Удовлетворившись увиденным, тот согласился на передачу денег. В тот момент, когда мужчина выходил из своей квартиры в Дзержинском районе Нижнего Тагила, оперуполномоченные при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели успешную операцию по его задержанию», — отметил Горелых.

Подозреваемый арестован. Следственным отделом по Тагилстроевскому району ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму»).