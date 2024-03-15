В Нижнем Тагиле мужчина взломал водомат ради 100 рублей (ВИДЕО)

В ночь на 13 марта в посёлке Зональном на улице Центральной, 39а неизвестный мужчина взломал водомат. Как пишет издание V-tagile.ru со ссылкой на собственника оборудования, добычей злоумышленника стало около 100 рублей мелочью. Но ремонт водомата обойдётся примерно в 50 тысяч рублей. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения.

На записи видно, как мужчина в рабочей спецовке нетвёрдой походкой подходит к водомату и инструментом, похожим на монтировку, вскрывает аппарат.

«Собственник сообщил в полицию только о повреждении водомата. По данному факту в отделе полиции № 21 организована проверка», — сообщили изданию в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».