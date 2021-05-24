В Нижнем Тагиле мужчина вызвал полицию после того, как судебные приставы эвакуировали его автомобиль

Сегодня около 15:30 в Нижнем Тагиле возле дома № 39 на улице Газетной мужчина вызвал полицию после того, как судебные приставы эвакуировали его автомобиль.

Как рассказала АН «Между строк» очевидец, после того как автомобиль забрал эвакуатор, из дома вышел владелец транспортного средства и вызвал полицию. По словам свидетеля, мужчина знал о том, что на его машину был наложен арест, но при этом продолжал на ней ездить.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что на месте действительно работали судебные приставы.