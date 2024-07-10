В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна пятого этажа на крышу магазина (ВИДЕО 18+)

В Нижнем Тагиле на улице Победы, 47/2, мужчина выпал из окна пятого этажа жилого дома на крышу расположенного рядом магазина. На видео, которое отправила подписчица в Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» видно, как пострадавший лежит на крыше одноэтажного пристройки. Приехавшие на место спасатели готовятся к его транспортировке.

«На вызов выехала поисково-спасательная группа. В результате происшествия мужчина выпал из окна 5 этажа на козырек одного из близко расположенных зданий. Спасатели спустили пострадавшего с козырька и для оказания дальнейшей помощи транспортировали в автомобиль скорой медицинской помощи», — прокомментировали АН «Между строк» в городском Центре защиты населения.

В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» сообщили, что выпавший из окна мужчина, который с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, 38-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, ведёт асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем и много раз привлекался к административной ответственности.