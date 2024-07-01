В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна пятого этажа на козырёк одного из рядом расположенных зданий. Спасатели городского Центра защиты населения своевременно успели помочь пострадавшему и оказать первую помощь.

«Накануне на пульт управления диспетчеру поступил вызов о падении человека с высоты, выехала поисково-спасательная группа. В результате происшествия мужчина выпал из окна пятого этажа на козырёк одного из близко расположенных зданий. Спасатели спустили пострадавшего с козырька и для оказания дальнейшей помощи транспортировали в автомобиль СМП», — пояснили в поисково-спасательной группе.