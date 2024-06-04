В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна горящей квартиры

В ночь на 4 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на пятом этаже дома № 7 на улице Грибоедова. Горело домашнее имущество в квартире. По прибытии к месту происшествия пожарно-спасательных подразделений возле дома был обнаружен погибший. Со слов очевидцев, мужчина выпал из окна горящей квартиры.

«Как рассказала одна из жительниц дома, она проснулась от запаха дыма. Также слышала крики о помощи, доносящиеся из соседней квартиры. Незамедлительно женщина вызвала пожарных», — сообщили АН «Между строк» в ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО.

15 человек самостоятельно покинули горящий подъезд до прибытия спасателей. На ликвидацию возгорания были направлены пять транспортных средств и 13 человек личного состава дежурных караулов. За 16 минут пламя удалось потушить.

«Предположительно, в комнате, где произошло возгорание, находился мужчина. Пытаясь спастись от огня, он выпрыгнул в окно. Вероятно, очаг пожара находился возле дверной группы, блокировав выход наружу. Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении в нетрезвом состоянии», — отмечают в МЧС.

«Сотрудники полиции установили личность мужчины. Это житель Красного Камня 1978 г. р., который вёл асоциальный образ жизни», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По факту пожара проводится проверка.