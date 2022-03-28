В Нижнем Тагиле мужчина вынес из супермаркета элитный алкоголь и зубную пасту 

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, который подозревается в краже коньяка и зубной пасты из супермаркета «Перекрёсток» на улице Юности, 16. Отдел дознания отдела полиции № 17 по факту кражи возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

14 января 2022 года в магазине «Перекрёсток» незнакомец взял несколько коробок конфет, чипсы, дорогой коньяк и зубную пасту. Всё это он сложил в пакет, с которым зашёл в торговый зал.

На кассе мужчина заплатил только за конфеты и чипсы. Ущерб магазина составил 2815 рублей 85 копеек, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Полицейские просят всех, кто опознал этого мужчину, сообщить информацию в дежурную часть по телефону 8 (3435) 97-68-02.