В Нижнем Тагиле мужчина вскрыл себе вены «розочкой» в магазине «Красное & Белое», чтобы попасть в психушку (ВИДЕО)

Житель Тагилстроя демонстративно вскрыл себе вены, чтобы получить лечение в психиатрической больнице. Инцидент произошёл накануне в магазине «Красное & Белое» на Гвардейской, 8. Как видно на записи с камер наблюдения, мужчина заходит в магазин, подходит к холодильнику с пивом, берёт бутылку, разбивает её об пол и «розочкой» наносит себе ранения предплечья. После чего спокойно выходит на улицу.
По информации источника АН «Между строк», 31-летний мужчина уже состоит на учёте в психбольнице.
«Он до этого приехал в психбольницу, но его там отказались принять на диспансеризацию, а у него началось обострение, и он решил вот таким способом обратить на себя внимание. После такого случая его полиция увезла на 25-й квартал. Сейчас пока он там», — утверждает собеседник редакции.