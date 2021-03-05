В Нижнем Тагиле мужчина вскрыл себе вены «розочкой» в магазине «Красное & Белое», чтобы попасть в психушку (ВИДЕО)

Житель Тагилстроя демонстративно вскрыл себе вены, чтобы получить лечение в психиатрической больнице. Инцидент произошёл накануне в магазине «Красное & Белое» на ​Гвардейской, 8. Как видно на записи с камер наблюдения, мужчина заходит в магазин, подходит к холодильнику с пивом, берёт бутылку, разбивает её об пол и «розочкой» наносит себе ранения предплечья. После чего спокойно выходит на улицу.

По информации источника АН «Между строк», 31-летний мужчина уже состоит на учёте в психбольнице.