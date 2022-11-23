В Нижнем Тагиле мужчина в свой день рождения из-за ревности убил возлюбленную кухонным ножом

В Нижнем Тагиле 22 ноября 44-летний житель Вагонки в день своего рождения зарезал 41-летнюю сожительницу, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области. Трагедия произошла в квартире дома на улице Энтузиастов, когда во время застолья между парой завязался бытовой конфликт. Обвиняемый взял хозяйственный нож и ударил им женщину в область груди.

От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина ранее был не в ладах с законом и имеет несколько судимостей.

«Последствия бытовой расправы обнаружили родные погибшей женщины. Сообщение о произошедшем ЧП поступило в дежурную часть ОП № 17 Нижнего Тагила 22 ноября в 11:34. Жертвой убийства стала местная жительница, работавшая поваром в средней общеобразовательной школе. На её теле было обнаружено не только колото-резаное ранение, но и множественные кровоподтёки на голове и конечностях. Спутник жизни, ещё недавно клявшийся в любви, и ранее был не в ладах с законом. Имеет ряд судимостей: в 2004 году — по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) — в 2013 году и по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств за содержание детей) — в 2020 году. Подозреваемый быстро дал признательные показания, вероятно совесть всё-таки замучила его. По одной из версий, причиной жестокой расправы над возлюбленной стала банальная ревность», — уточнил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).