В Нижнем Тагиле мужчина в пьяном угаре зарезал собутыльника, с которым познакомился несколько часов назад

В Нижнем Тагиле 37-летний мужчина во время совместного распития спиртного зарезал собутыльника, с которым недавно познакомился. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ночь с 8 на 9 февраля этого года подсудимый находился на улице Победы в квартире местного жителя, с которым познакомился в тот же день. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой собутыльник грубо отозвался о девушке гостя. Мужчина нанёс хозяину квартиры два удара ножом в грудь, отчего пострадавший скончался на месте.

Обнаружив, что его новый знакомый умер, злоумышленник сам обратился в отдел полиции, где добровольно признался в убийстве и написал явку с повинной. Тагилстроевский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.