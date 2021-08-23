В Нижнем Тагиле мужчина в подъезде ограбил пенсионерку

Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, который подозревается в грабеже 72-летней пенсионерки, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл накануне около 17:00. По словам пенсионерки, она возвращалась домой. Когда женщина зашла в подъезд дома № 125 на улице Пархоменко, следом за ней вошёл незнакомый мужчина.

«Он резко дернул её за цепочку, висевшую на шее. И тут же выбежал из дома. Испугавшаяся женщина обнаружила, что золотая цепочка порвалась, но осталась на месте, а вот висевший на ней кулон и две серёжки остались в руках нападавшего», — прокомментировали в ведомстве.

В ходе розыскных мероприятий оперативники проверили запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал подозреваемый. Как рассказали в полиции, мужчине на вид 40–45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные короткие волосы.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые могут помочь в установлении личности подозреваемого, сообщить об этом в дежурную часть ОП № 18 по телефону 8 (3435) 47-71-02 или 02.