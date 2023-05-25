В Нижнем Тагиле мужчина украл мопед и продал его за 910 рублей на Avito

В Нижнем Тагиле 40-летний мужчина с Вагонки угнал мопед, а после продал его за 910 рублей на Avito, сообщает ИА «Все новости». По информации прокуратуры Дзержинского района, кража произошла 17 января этого года. Во дворе дома № 15 на Ленинградском проспекте обвиняемый Александр Р. увидел припаркованный мопед ALPHA SABUR, который был пристёгнут велосипедным тросом. Мужчина решил забрать его себе и с помощью подручных материалов вскрыл замок.

Потерпевший обратился в полицию и оценил ущерб в 10 тысяч рублей, а подозреваемый продал мопед за 910 рублей, что в 10 раз ниже его себестоимости. Полицейские нашли пропавшее транспортное средство на сервисе объявлений Avito — так они вышли на похитителя и задержали его. Мопед вернули законному владельцу. Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже.