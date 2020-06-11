В Нижнем Тагиле мужчина спас шестилетнего мальчика, упавшего в колодец

Владелец акваклуба «Пингвинята» Максим Смирнов спас шестилетнего мальчика упавшего в канализационный колодец. Инцидент произошёл днём 10 июня возле дома № 41 по Черноисточинскому шоссе.

«Я сидел на лавочке, общался с приятелем, услышал крик девочек, которые рядом катались на велосипедах, подбежал к ним и увидел, что маленький мальчик упал в колодец, — рассказал Максим АН “Между строк”. — Видимо, он наступил на деревянную дверцу, которой колодец был прикрыт, и провалился. Пареньку лет 6 на вид. Я спустился вниз, было видно, что мальчик очень испугался, но видимых травм на нём не заметил, хотя колодец был глубиной в два моих роста. Я поднял его наверх, спросил: “Ты как? Домой пойдёшь?” А он там, видимо, как раз с сёстрами гулял. Ну и всё, я пошёл по своим делам».