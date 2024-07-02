В Нижнем Тагиле мужчина, состоящий на учёте у нарколога, приобрёл липовую справку и по ней получил права 

В Нижнем Тагиле мужчина, состоящий на учёте у нарколога, приобрёл поддельную справку об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортом, чтобы незаконного получить водительское удостоверение.

В 2017 году по решению суда он был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем поставлен на учёт и наблюдение у нарколога в ГАУЗ Свердловской области «Психиатрическая больница № 7».

«В сентябре 2023 года обвиняемый, осознавая, что состоит на учёте

и наблюдается наркологом, для незаконного получения водительского удостоверения приобрёл с целью использования заведомо подложный документ — справку на бланке государственного учреждения здравоохранения об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Используя липовую справку, мужчина получил медицинское заключение частного медицинского центра, которое предъявил в МРЭО ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», после чего в сентябре 2023 года ему было выдано водительское удостоверение категории В, В1 (АS).

Прокуратура провела проверку, по её результатам возбуждено уголовно дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Санкции этой статьи — до 1 года лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.