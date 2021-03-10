В Нижнем Тагиле мужчина сгорел в автомобиле

9 марта около 13 часов в коллективном саду под Нижним Тагилом в результате возгорания автомобиля погиб 60-летний мужчина. Возгорание Renault Logan произошло в коллективном саду № 15 (Леба). В салоне сгоревшего автомобиля сотрудниками МЧС было обнаружено тело водителя, который оказался местным сторожем. Как сообщает отдел надзорной деятельности МЧС, предположительно, мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии и направлялся на работу. Обстоятельства происшествия и причины гибели мужчины устанавливаются.

«Дознаватели МЧС рассматривают две возможные причины: первая — неисправность систем и механизмов транспортного средства, вторая — неосторожное обращение с огнём при курении самого погибшего», — сообщили в ведомстве.