В Нижнем Тагиле мужчина самостоятельно потушил пожар в комнате соседа до прибытия МЧС

В Нижнем Тагиле 16 мая произошёл пожар на третьем этаже в доме № 13 на улице Жуковского — горела комната в коммунальной квартире. Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 21:21 от очевидцев.

Вечером 16 мая мужчина находился во дворе дома, когда ему позвонила жена и сообщила, что из соседней комнаты идёт дым. Быстро поднявшись в квартиру, он взломал дверь в горящую комнату, схватил таз и начал заливать огонь водой, рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Владельца комнаты в это время дома не оказалось. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС, осмотрев место пожара, обнаружили, что горение ликвидировано полностью, пожар потушен. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание удлинителя. Площадь горения составила 6 квадратных метров.