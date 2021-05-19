В Нижнем Тагиле мужчина пытался зарезать племянника из-за квартиры

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю за покушение на убийство. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, утром 12 июня 2020 года в утреннее время осуждённый пришёл в гости к своему племяннику.

«На почве личных неприязненных отношений, возникших у осуждённого по причине того, что племянник попросил его переехать из большой комнаты квартиры в маленькую, мужчина вооружился ножом и, находясь на кухне указанной квартиры, попытался нанести своему родственнику удар ножом в шею. Племяннику удалось рукой отбить удар, однако последний продолжал попытки, говоря потерпевшему, что всё равно убьёт его. В ходе борьбы мужчине удалось нанести родственнику удар ножом в шею. Но потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление и сумел разоружить его, после чего осуждённый скрылся с места происшествия. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив», — пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил агрессора к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.