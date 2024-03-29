В Нижнем Тагиле мужчина прокутил чужой миллион рублей и инсценировал своё ограбление

Утром 27 марта в отдел полиции № 19 обратился житель Астрахани с заявлением об ограблении. Мужчина заявил, что на улице Гвардейской на него напали двое мужчин в масках. По словам потерпевшего, они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, забрали находившийся при нём 1 млн рублей и скрылись в сторону улицы Матросова. Украденные деньги предназначались для выплаты зарплаты рабочим Котельно-радиаторного завода. Об этом СМИ сообщил начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 19 с помощью камер наблюдения “Безопасный город” было обнаружено, что мужчина сам брызнул себе в лицо перцовым баллончиком, а после упал на землю и причинил себе лёгкие травмы», — рассказал полицейский.

Позже работник КРЗ признался в содеянном и рассказал, что потратил все деньги на развлечения. На мужчину завели уголовное дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).