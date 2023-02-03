В Нижнем Тагиле мужчина посадил за руль автомобиля маленького ребёнка (ВИДЕО)

Автолюбителю из Нижнего Тагила Михаилу (имя изменено. — Прим. ред) удалось снять на видео необычного участника дорожного движения. В минувшую среду, 1 февраля, стоя на светофоре на перекрёстке Вагоностроителей — Тимирязева, мужчина увидел, как в стоящей рядом «Ниве» на коленях у водителя сидит маленький мальчик. Ребёнок находился в полусонном состоянии и не реагировал на окружающую обстановку.

«Мужчина одной рукой держит ребёнка, другой переключает передачи и рулит, да ещё и со светофора резко стартанул. Это же очень небезопасно как для него с ребёнком, так и для других участников дороги», — поделился тагильчанин.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что такая с виду невинная шалость со стороны родителей может привести к тому, что ребёнок в дальнейшем может взять ключи от автомобиля, выехать на дороги города и спровоцировать аварию.

«Такое поведение недопустимо. Дети приобретают первоначальные навыки управления транспортным средством, берут ключи от автомобиля своих родителей, выезжают на дороги города и совершают транспортные происшествия, в которых погибают сами либо по их вине гибнут люди», — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД.

В дорожной полиции добавили, что дети, не достигшие возраста 7 лет, должны перевозиться в автомобилях в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребёнка. И напомнили родителям, законным представителям, что ключи от транспортных средств необходимо хранить в недоступном для детей месте, а также не обучать несовершеннолетних первоначальным навыкам управления автомобилем.