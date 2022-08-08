В Нижнем Тагиле мужчина похитил золотую цепь из ломбарда

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции отдела № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж). Разыскивается 30-летний местный житель Денис Стуков.

В полиции сообщили, что 12 марта около 13:30 в ломбарде на проспекте Ленина молодой человек взял примерить золотую цепочку, а надев украшение, выбежал из магазина, когда продавец ненадолго отвлёкся. Похищенное ювелирное изделие оценивается почти в 70 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска смогли опознать подозреваемого, несмотря на то, что похититель был в медицинской маске. Им оказался ранее судимый за кражу житель Дзержинского района.

По информации АН «Между строк», Стуков также неоднократно был судим за пьяное вождение и в 2019 году отбывал срок в местах лишения свободы длительностью 6 месяцев, с дальнейшим лишением водительских прав сроком на 2,5 года.

В данный момент сотрудники полиции разыскивают подозреваемого и просят всех, кому известно что-либо о мужчине, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или в группу розыска по телефону 8 (3435) 97-64-78.