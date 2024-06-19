В Нижнем Тагиле мужчина погиб от удара током во время рыбалки

В Нижнем Тагиле на 68-м году жизни скончался сотрудник отдела подготовки кадров «Уралвагонзавода» Сергей Аркадьевич Орлов. 15 июня мужчина вместе с приятелем отправился на рыбалку в районе Дураковки. В какой-то момент Сергей зацепился удочкой за электрический провод. Мужчина получил ожог 85% тела. В тяжёлом состоянии он был доставлен в ГБ № 1 Нижнего Тагила. Через два дня Сергей скончался.

Прощание с Сергеем Орловым состоится 19 июня в 13:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу: улица Челюскинцев, 47.