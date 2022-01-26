В Нижнем Тагиле мужчина отсудил у мебельной фирмы более 100 000 рублей за кухонный гарнитур, который так и не изготовили

В Нижнем Тагиле зимой 2020 года местный житель купил у мебельной компании кухонный гарнитур под заказ, но его ему так и не привезли. Мужчина пытался самостоятельно повлиять на исполнителя, но в ответ получал только обещания о выполнении работы.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, мужчина обратился в консультационный пункт для потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за юридической помощью.

«Специалисты консультационного пункта защиты прав потребителей помогли составить тагильчанину претензию, в которой уралец потребовал принять отказ от исполнения договора и вернуть денежные средства, которые он заплатил за гарнитур, а также выплатить неустойку за нарушение срока выполнения работ. В компании при этом продолжали игнорировать заказчика», — рассказали в ведомстве.

Мужчина снова обратился в консультационный пункт. Специалистом по защите прав потребителей был подготовлен иск о взыскании с компании уплаченных тагильчанином денежных средств в полном объёме, неустойки, а также компенсации морального вреда.

Пригородный районный суд рассмотрел иск и вынес положительное решение: частично взыскать с фирмы-исполнителя 35 тысяч рублей, уплаченных по договору, неустойку за нарушение срока выполнения работ, компенсацию морального вреда, а также штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке, всего 112 500 рублей.