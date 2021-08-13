В Нижнем Тагиле мужчина оставил умирать в квартире 12 кошек. От голода они начали поедать друг друга

В Нижнем Тагиле зоозащитники обнаружили на улице Победы, 47 квартиру с 12 голодными кошками. От голода животные начали поедать друг друга.

«Мне позвонили соседи и сказали, что из квартиры идёт ужасный запах, а из окна торчит голова мёртвой кошки. Мы приехали посмотреть, в каком состоянии находится это всё. Оказалось, что в квартире живут примерно 12 кошек, одна из них пыталась выбраться на улицу, но застряла. Тело застрявшей кошки обглодали другие животные», — рассказала зоозащитница Полина Букрина.

Квартира находится на втором этаже. Приехав на место, волонтёры приставили к окну квартиры стремянку и начали кормить животных через щель. По словам Полины, кошки буквально набросились на еду. В тот день она забрала с собой двух из них.

«Мы поехали с ними в ветеринарку: одна кошка весила кило семьсот, вторая — просто семьсот. Кошки годовалые. На вид они здоровые, но очень худые. Возможно, у них есть ещё какие-то проблемы, но это всё выяснится после УЗИ», — рассказала зоозащитница.

На следующий день волонтёры повторно поехали в квартиру, чтобы накормить оставшихся животных. Тогда им удалось забрать на передержку ещё четырёх кошек. Волонтёры планируют обследовать животных, вылечить их от блох. Но в квартире по-прежнему остаются ещё несколько четвероногих, они боятся людей и не идут на руки.

«Соседи сказали, что в квартиру раз в две недели приходит мужчина. На вид ему 30 лет. В основном он приходит вечером или ночью. Здесь он раньше жил вместе с мамой, но сейчас они переехали», — рассказала Полина Букрина.

Она добавила, что никто из соседей не знает номера телефона мужчины. Поэтому волонтёры оставили записку на двери с просьбой позвонить и отдать им животных. Ранее соседи звонили в МЧС, но на их просьбы никто не реагировал. Завтра волонтёры собираются пойти к участковому, чтобы попытаться установить владельца квартиры.

«Сейчас кошки сидят на передержках, мы ухаживаем за ними, будем их стерилизовать. Надеемся, что люди откликнутся и заберут к себе котят», — говорит зоозащитница.

Если вы хотите завести себе кошку, позвоните по номеру +7 (912) 293-35-43.