В Нижнем Тагиле мужчина обвиняется в убийстве родного сына

23 августа в одном из домов на улице Металлургов был обнаружен труп 31-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранами. Как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила, по предварительной версии, в дневное время между погибшим и его 61-летним отцом во время распития спиртного произошёл конфликт. В ходе ссоры отец схватился за нож и нанёс сыну несколько ранений, которые оказались смертельными.

«После этого мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. В настоящее время он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Убийство”», — пояснил АН «Между строк» замруководителя следственного отдела Андрей Попов.

Отметим, что подозреваемый был ранее судим за аналогичное преступление. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.