В Нижнем Тагиле мужчина обратился с полицию с просьбой спасти жену от телефонных мошенников 

7 декабря в Нижнем Тагиле пенсионер позвонил в полицию и рассказал, что его жена может стать жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 69-летний мужчина, проживающий на Вагонке, позвонил в отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» и рассказал, что его супруга закрылась в комнате и общалась по телефону с мошенниками. На все просьбы мужа прекратить разговор с мнимыми сотрудниками банка никак не отреагировала.

«Патрульные полицейские роты № 3 старшие сержанты Максим Холкин и Илья Стародубцев находились на дежурстве и сразу выдвинулись по указанному адресу. К их приезду женщина приоткрыла дверь в комнату, но наотрез отказывалась выходить, продолжая беседу с мнимыми следователями и сотрудниками банка, которые убеждали её в необходимости перевода денежных средств на некие безопасные счета. При виде сотрудников полиции, которые представились и предъявили свои служебные удостоверения, женщина тут же сообщила своим оппонентам, что приехали “люди в форме”, а те стали инструктировать её отказаться от общения с ними, так как это якобы “подкупленные полицейские”. Сотрудникам ППС ничего не оставалось, как забрать телефон из рук пенсионерки, тем самым прекратив её разговор с мошенниками», — сообщают в полиции.

В итоге, только когда женщина успокоилась и пришла в себя, сотрудники ППС смогли объяснить, что она почти стала жертвой мошенников. Полицейские провели беседу, объяснив пенсионерам, на какие хитрости идут аферисты, представляясь сотрудниками банков, силовых структур, обманывая граждан. Также стражи правопорядка порекомендовали игнорировать звонки с незнакомых номеров и прислушиваться к советам близких людей.

Позже 69-летний тагильчанин позвонил на линию доверия ГУ МВД России по Свердловской области, чтобы выразить благодарность нижнетагильским сотрудникам ППС, которые помогли уберечь супругу от мошеннических атак, не дав перевести сбережения злоумышленникам.