В Нижнем Тагиле мужчина незаконно хранил боеприпасы в арендованной квартире

Житель Нижнего Тагила незаконно хранил оружие и патроны в съёмной квартире на Вагонке. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, в августе 2021 года мужчина арендовал квартиру и проживал там до января 2022 года. Ключи от квартиры никому не передавал, а дубликат принадлежал хозяйке. В середине января мужчина уехал на заработки в посёлок Басьяновский и сказал хозяйке квартиры, что переведёт всю необходимую сумму за кварплату, когда вернётся в Нижний Тагил.

Хозяйка поверила мужчине на слово, но по прошествии недели деньги на карту ей так и не пришли. Тогда женщина решила приехать в свою квартиру и убедиться в сохранности бытовой техники и мебели. Во время осмотра в шкафу-купе она обнаружила предмет, похожий на пистолет, и два предмета, похожие на патроны, а на полке ящика мебельной стенки — две коробки, в которых тоже находились предметы, похожие на патроны. Хозяйка позвонила в полицию и сообщила о том, что до сдачи квартиры этому мужчине оружия и патронов в ней не было.

Полицейские вызвали жителя арендованной квартиры в отдел для объяснений. Мужчина пояснил, что найденный в ящиках газовый пистолет принадлежит ему и что это оружие ему подарил знакомый в 2015–2016 годах. Пистолетом мужчина никогда не пользовался, а про найденные патроны заявил, что они ему не принадлежат. Спустя несколько дней мужчину снова вызвали в полицию, где в ходе беседы он признался, что все найденные патроны принадлежат ему, он нашёл их в 2015 году в заброшенном доме посёлка Басьяновский в Верхнесалдинском районе Свердловской области и оставил у себя.

«По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Согласно проведённой судебной экспертизе, изъятый пистолет является газовым, марки ИЖ-79-8 и относится к гражданскому оружию самообороны. 13 патронов калибра 9х18 являются штатными к пистолету ПМ и другим модификациям оружия, которые изготовлены заводским способом и пригодны для производства выстрелов. 17 патронов калибра 7.62х39 являются штатными патронами для АК-47 и других модификаций оружия», — уточнили в надзорном ведомстве.

Подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным в совершении предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ преступления и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев с запретом изменять место жительства, выезжать за пределы города без уведомления контролирующего органа, а также обязательством являться 1 раз в месяц для регистрации в полицию.

Приговор в законную силу не вступил.