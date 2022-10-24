В Нижнем Тагиле мужчина насмерть забил собутыльницу

В Нижнем Тагиле 10 октября в квартире дома на улице Красноармейской было обнаружено тело 47-летней женщины с множественными телесными повреждениями. По горячим следам был задержан 47-летний местный житель. Мужчина первоначально заявил полицейским, что женщина скончалась, потому что упала сама. После проведённой экспертизы, когда оперативникам стал ясен характер травм, тагильчанин понял, что отпираться стало бесполезно, и признал вину, пояснив, что избил пострадавшую в ходе бытовой ссоры.

«Подозреваемый не судим, нигде официально не работал. Гражданин признался, что совершил преступление, будучи пьяным, так как до этого они с женщиной совместно употребляли спиртное. Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали нашим коллегам из Следственного комитета», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.