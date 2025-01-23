В Нижнем Тагиле мужчина, насмерть сбивший двух пешеходов в 2024 году, приговорён к 10 годам лишения свободы

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу в отношении мужчины, сбившего насмерть двух пешеходов в августе прошлого года, сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, утром 30 августа 2024 года осуждённый совершил угон автомобиля Volkswagen Polo. В состоянии алкогольного опьянения мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части и сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте происшествия, другой — в тот же день в больнице.

Тагилстроевский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ранее лишённым права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 4 года.

Также с осуждённого будет взыскана компенсация морального вреда на сумму 1,5 млн рублей каждому потерпевшему. Приговор в законную силу не вступил.