Происшествия

В Нижнем Тагиле мужчина избил двух продавщиц «Магнита», которые пытались отнять у него краденый коньяк (ВИДЕО)

11.12.2020 14:24
В Нижнем Тагиле мужчина избил двух продавщиц «Магнита», которые пытались отнять у него краденый коньяк (ВИДЕО)

Вечером 4 декабря неизвестный попытался украсть бутылку коньяка из магазина «Магнит» на Руднике им. III Интернационала. Запись инцидента с камер видеонаблюдения опубликована в паблике «Типичный тагильчанин». На видео кражу пытаются предотвратить две сотрудницы торговой точки, но в итоге мужчине удаётся убежать. 

У женщин даже получилось загнать похитителя в угол и отобрать украденное спиртное. Но тот оттолкнул продавщиц и скрылся в неизвестном направлении. 

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по данному факту в полицию никто не обращался.  

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