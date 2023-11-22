В Нижнем Тагиле мужчина до смерти избил своего приятеля

Дзержинский районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Вагонки, обвиняемому по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 16 сентября 2022 года осуждённый, находясь во дворе одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе, жестоко избил своего приятеля, с которым познакомился накануне вечером в кафе за распитием спиртных напитков.

После закрытия кафе между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. От полученных множественных травм и закрытой черепно-мозговой травмы приятель скончался вечером того же дня в своей квартире, не приходя в сознание.

«В ходе судебного заседания мужчина вину полностью не признал, поясняя, что наносил удары только кулаками, обороняясь. При этом уверял, что телесные повреждения потерпевший получил при падениях, пока его вели домой», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В то же время государственным обвинителем были представлены достаточные доказательства, подтверждающие виновность осуждённого. Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.