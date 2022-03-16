В Нижнем Тагиле мужчина до полусмерти избил собутыльника

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 62-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По версии следствия, вечером 9 декабря 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки в частном доме. В ходе застолья между ним и потерпевшим возник конфликт из-за не закрытой последним входной двери, переросший в драку. Обвиняемый нанёс потерпевшему многочисленные удары кулаком по лицу и грудной клетке, от которых последний потерял равновесие и упал на пол. Злоумышленник продолжил наносить удары ногой в область грудной клетки и кулаком по лицу.

«В результате указанных действий обвиняемого потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью и телесные повреждения в виде перелома костей носа, рёбер с повреждением ткани правого лёгкого», — сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, также полностью возместил моральный вред потерпевшему. Дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.