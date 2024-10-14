В Нижнем Тагиле муниципальные спасатели помогли собаке, упавшей в колодец (ВИДЕО)

Спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила помогли псу, который провалился в канализационный коллектор. Как сообщили в пресс-службе муниципального бюджетного учреждения, сегодня утром диспетчеру поступил звонок с просьбой о помощи. Во время прогулки с питомцем тагильчанка упустила пса из вида и он провалился в приоткрытый коллектор, из которого не смог самостоятельно выбраться. На помощь пришли спасатели поисково-спасательной службы МБУ «Центр защиты населения» и с помощью трипода и верёвочной системы достали собаку.



