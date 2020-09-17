В Нижнем Тагиле муниципальная «Городская управляющая компания» прикрыла дыру в крыше многоквартирного дома пакетом

Несколько лет жители дома № 6 по улице Полярной в Нижнем Тагиле добиваются от коммунальщиков ремонта кровли: во время проливных дождей квартиры верхних этажей заливает водой. «Городская управляющая компания» (ООО «ГУК» учреждена администрацией Нижнего Тагила), которая обслуживает данное здание, решила проблему, прикрыв сквозное отверстие в крыше полиэтиленовым пакетом, по бокам промазав битумом и закрепив всё рубероидом, сообщает ТРК «Телекон».

По словам жильцов, капитальный ремонт в доме предусмотрен на 2030–2032 годы. В управляющей компании на просьбы провести хотя бы ремонт крыши отвечают, что на общедомовые собрания приходят менее пяти человек, заочно никто не голосует, а мнение отдельных жильцов не имеет юридической силы. Но собственники говорят обратное.

«Я нашу компанию за всё время, сколько здесь живу, видела два раза. Больше они здесь вообще не появляются. Ни на собрания не приходят, никуда. Пишешь им о проблеме, они отписки присылают, а на место, чтобы посмотреть, не выезжают», — рассказывает тагильчанка Елена Крутикова.

Жильцы дома обращались и в прокуратуру, и к депутату госдумы Алексею Балбердину. Парламентарий сделал запрос в УК с просьбой решить проблему, тогда ему ответили, что отремонтируют крышу до 1 сентября этого года. Но работы так и не были проведены.