В Нижнем Тагиле можно будет пройти бесплатное медицинское обследование

В воскресенье, 20 октября, на площади у КДК «Современник» в Нижнем Тагиле состоится акция «Территория здоровья». С 11:00 до 18:00 тагильчане смогут пройти бесплатное диагностическое обследование на передвижном флюорографе, экспресс-тестирование на ВИЧ, определить уровень сахара в крови, проконсультироваться у гинеколога и уролога.

На площади будет работать «Кардиопост», где можно измерить артериальное давление, научиться вести дневник самоконтроля, получить консультацию по профилактике сердечно-сосудистых, простудных заболеваний, гиподинамии, познакомиться с рекомендациями по отказу от курения, профилактике алкоголизма и правильному питанию, сообщает пресс-служба мэрии.

Также для гостей площадки будет организована концертно-игровая программа «В здоровом теле здоровый дух». Горожан будут развлекать конкурсами, танцами и вокальными номерами.

В здании Нижнетагильского филиала областного медицинского колледжа (пр. Ленина, 27) с 11:00 до 13:00 на мастер-классах от начинающих медиков можно будет рассчитать индекс массы тела, научиться вести «Дневник самоконтроля». Школьники смогут посетить мастер-классы «Мытьё рук», «Инъекции», «Удивительный мир под микроскопом». С 13:00 до 14:00 гостям расскажут о профилактике остеоартрита и пригласят на кардиозарядку.