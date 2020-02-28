В Нижнем Тагиле может появиться экскурсионный ретротрамвай

Мэрия Нижнего Тагила и МУП «Тагильский трамвай» рассматривают вопрос о приобретении старинного трамвайного вагона. Такая идея прозвучала сегодня на аппаратном совещании в администрации города. Пока финансовая составляющая проекта не озвучивалась, но глава города Владислав Пинаев заверил, что если поступят интересные предложения, то деньги на его реализацию найдутся. Возможно, идею удастся воплотить в 2022 году, когда Нижний Тагил будет отмечать 300-летие, а трамвайное движение — 85-летие.

«В Москве регулярно проводятся парады ретроэлектротранспорта, в том числе и трамваев, вот сейчас мы тоже ищем концепцию. Будет этот трамвай стоять как памятник или это будет какой-то экскурсионный вагон, пока нам и самим непонятно. Смотря что и в каком состоянии получится приобрести. Пока нам только поступают предложения по реконструкции вагонов», — рассказал АН «Между строк» директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.

Напомним, 28 февраля 1937 года в 4 часа дня из парка вышел первый, празднично украшенный трамвай. Первый рейс, Красный Камень — Вокзал — Центр, с остановками трамвай прошёл за 16 минут. Именно этот день принято считать началом трамвайного движения в Нижнем Тагиле.