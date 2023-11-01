В Нижнем Тагиле может появиться дилерский центр «Москвича»

Автомобильный завод «Москвич» объявил о расширении дилерской сети. С 30 октября компания открыла приём заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию автомобилей этой марки.

Нижний Тагил стал одним из 16 городов России, который соответствует критериям и стандартам компании. Кроме нашего города, заявки смогут подать автосалоны Астрахани, Братска, Брянска, Волгограда, Иваново, Йошкар-Олы, Костромы, Кургана, Москвы и Московской области, Нижневартовска, Новокузнецка, Орла, Самары, Саранска и Стерлитамака. Заявки на сотрудничество принимаются до 17 ноября 2023 года.

«Основными критериями в выборе партнёров являются соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей, возможность обеспечить высокий уровень технического обслуживания и внедрить стандарты качества работы как сервисных служб, так и отделов продаж, готовность обеспечить высокий уровень клиентского сервиса. Кроме того, на выбор будут влиять транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему, а также расположение и конфигурация шоурума», — сказано в сообщении на сайте «Москвича».

На сегодня дилерская сеть «Москвича» представлена 82 точками продаж по всей России, три из которых находятся на территории Свердловской области, в Екатеринбурге.