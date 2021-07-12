В Нижнем Тагиле мотоциклист получил тяжёлые травмы в ДТП с иномаркой

Сегодня, 12 июля, около 10:00 в Нижнем Тагиле в ДТП с иномаркой пострадал 41-летний мотоциклист. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, 60-летний водитель Mazda CX-5 при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Racer, который двигался по улице Юности в сторону Ленинградского проспекта.

В результате аварии мотоциклиста госпитализировали в ЦГБ № 4 с переломом левого бедра, переломом левого плеча, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.

Как отмечают в ГИБДД, водитель автомобиля Mazda имеет стаж управления транспортным средством 36 лет. За последние полгода мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, все нарушения связаны с превышением скоростного режима.