В Нижнем Тагиле мотоцикл врезался в Renault (ВИДЕО)

Сегодня около 14:00 в районе дома № 30а по улице Космонавтов произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Renault, сообщает «Инцидент Нижний Тагил». По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, оба транспортных средства ехали в попутном направлении, когда 42-летний водитель легковушки решил перестроиться. 22-летний мотоциклист не успел уйти от столкновения и врезался в левую переднюю дверь автомобиля. В результате аварии оба водителя и 19-летняя девушка — пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась медицинская помощь.