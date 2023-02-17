В Нижнем Тагиле мост на Циолковского подорожал почти на 300 млн рублей из-за роста цен на стройматериалы

На заседании профильной комиссии по ЖКХ городской думы депутаты и чиновники Нижнего Тагила обсудили состояние работ на мосту по улице Циолковского. По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, объект подорожал на 298 млн рублей.

В конце 2022 года подрядная организация «Уралстроймонтаж» направила в Службу заказчика городского хозяйства (СЗГХ) уведомление о невозможности выполнения работ из-за удорожания строительных материалов. 160 млн рублей, которые выделили подрядчику в качестве аванса в 2021 году, были потрачены. В компании сообщили, что подорожание коснулось таких материалов, как рельсы, плитка для брусчатки, трубы для перекладки сетей водоснабжения. Таким образом, стоимость объекта выросла на 298 млн рублей, что может увеличить его общую стоимость до 1,6 млрд рублей.

Первоначальная сумма контракта на ремонт моста составляла чуть более 1 млрд рублей, деньги выделяются городу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в отношении директора СЗГХ Бориса Морова возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила просроченную кредиторскую задолженность со стороны администрации города перед компанией «Уралстроймонтаж» по контракту на реконструкцию моста по улице Циолковского. Сумма задолженности составляет более 6 млн рублей.

Конфликт между подрядчиком и администрацией города часто озвучивается публично. Чиновники Нижнего Тагила во главе с мэром неоднократно высказывались о недобросовестности представителей «Уралстроймонтажа», считая компанию ответственной за срыв сроков сдачи объектов. Тем не менее, по словам Андрея Лебедева, администрация города продолжит работать с подрядчиком.

«Мы планируем работать с подрядной организацией, чтобы в этом году были завершены в целом работы по путепроводу. Это возможность передвигаться по мосту пешеходам, запуск автомобильного движения на улице Октябрьской Революции от улицы Циолковского до Газетной, а также запуск трамвайного движения и очистных сооружений. На сегодняшний день в бюджете города есть областные средства в размере 200 млн рублей и 23 млн рублей из городского бюджета. Но мы рассчитываем получить финансирование объекта ещё в течение года», — заявил на профильной комиссии Андрей Лебедев.

Напомним, что мост на Циолковского был открыт для движения 12 августа. Сейчас на объекте завершён монтаж трамвайного полотна, переложены инженерные сети, освещение, установлены ёмкости очистных сооружений и подпорные стены. Но некоторые работы ещё не оплачены администрацией.

Основная часть работ по реконструкции моста должна была завершиться ещё 10 сентября 2021 года, о чём было заявлено во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил.