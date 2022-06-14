В Нижнем Тагиле мост на Циолковского будут закрывать две ночи подряд 

В Нижнем Тагиле закроют движение по мосту на улице Циолковского на участке от улицы Октябрьской Революции до Индустриальной. Дорога будет перекрыта в ночь на 15 июня и в ночь на 16 июня с 23:00 до 06:00. Информация о перекрытии опубликована на официальном сайте администрации города.

Перекрытие связано с проведением работ по перекладке инженерных сетей на подходах к путепроводу. Две ночи подряд специалисты ООО «Уралстроймонтаж» будут устанавливать дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Работы согласованы с ГИБДД.

Напомним, путепровод на улице Циолковского закрыли больше года назад, 12 мая 2021 года. По планам губернатора мост должен был открыться в сентябре, однако многочисленные задержки в строительстве и сдвиги сроков привели к тому, что работы пришлось перенести. Частичное движение по мосту было открыто 31 декабря. Новая дата окончания ремонтных работ на мосту по-прежнему не озвучена мэрией.