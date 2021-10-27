В Нижнем Тагиле мошенники взяли кредит на женщину через «Госуслуги»

В Нижнем Тагиле мошенники обманули 44-летнюю местную жительницу. Накануне тагильчанке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником сайта «Госуслуги», и спросил, не меняла ли она номер телефона, который привязан к порталу. После разговора женщина лишилась 83 тысяч рублей.

Как рассказала тагильчанка сотрудникам полиции, неизвестный мужчина сообщил, что кто-то пытается сменить номер телефона в её аккаунте и оформить кредит в банке. Женщина пояснила, что номер не меняла и заявок на оформление кредита не оставляла. Тогда мужчина предложил отменить заявку на получение кредита и назвать смс-код, который поступил на номер телефона тагильчанки, что женщина и сделала. После этого лже-сотрудник сайта сказал, что поможет создать виртуальную карту другого банка и переведёт деньги в безопасное место.

Мужчина настойчиво просил женщину, чтобы она подтвердила перевод, когда позвонят из другого банка. Во время телефонного звонка роботу-оператору женщина всё же ответила, что не подтверждает перевод и положила трубку.

Позже тагильчанка попыталась зайти в свой личный кабинет на портале «Госуслуги», но поняла, что её учётная запись взломана. На электронной почте она обнаружила письмо о получении кредита через сайт «Госуслуги» на сумму 83 тысячи рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств).

Полиция Нижнего Тагила призывает тагильчан быть внимательными и бдительными. Если у вас возникли сомнения в честности вашего собеседника по телефону, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.